Rapport ITIE 2018 : 122,2 milliards FCFA générés par les industries extractives, une baisse par rapport à 2017.

Le secteur des mines, du pétrole et du gaz ont généré 122,2 milliards FCFA pour le compte de l’année 2018. C’est ce qui ressort du rapport 2018 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (ITIE). Le Pr Awa Marie Coll Seck non moins présidente du comité national de l’ITIE, a indiqué que ces recettes mobilisées sont en grande partie portées par le secteur minier (113,5 milliards FCFA) et celui des hydrocarbures (8,7 milliards FCFA). Mais comparée aux chiffres de 2017, on note une régression de 4,5 milliards FCFA. Selon l’ancienne ministre d’Etat, cette baisse s’explique par le fait qu’il y avait de fortes redevances en 2017 ». Ainsi, cet instrument national a aussi formulé des recommandations allant dans le sens d’améliorer la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources extractives.