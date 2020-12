Rapport ITIE 2018 : « La contribution globale du secteur extractif au budget de l'État du Sénégal s'établit à 4,6% pour 2018 »

Le secteur extractif occupe une place prépondérante dans le développement économique du Sénégal. En effet, si l'on se fie aux données et conclusion du rapport 2018 publié ce matin à Dakar, les industries extractives ont généré 122,2 milliards de francs CFA, dont 113,5 milliards pour le secteur minier, et 8,7 milliards de francs CFA pour le secteur des hydrocarbures.



Selon toujours ce même rapport, pour l'année 2018 la contribution globale du secteur extractif au budget de l'État s'établit à 4,6%.



Dans ces conclusions, le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal recommande l'évaluation des engagements contractuels des sociétés minières, la publication des plans de passation de marché et la compensation des populations pour la perte des terres arables désaffectées aux entreprises.