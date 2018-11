Rapport ITIE 2017 : le Sénégal extrait 126,7 milliards F Cfa

Les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 126,7 milliards de F Cfa pour l’année 2017. C’est ce que révèle le Comité National ITIE qui publie le Rapport de Conciliation ITIE portant sur l’année fiscale 2017. Ce rapport qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, fait un état de rapprochement des paiements déclarés versés à l'Etat par les entreprises extractives, et les paiements déclarés reçus par l'Etat de la part de ces entreprises.

« Pour l’année 2017, le secteur minier est le premier contributeur aux revenus tirés du secteur extractif avec un total de 107,3 milliards FCFA soit 84 % des recettes budgétaires provenant du secteur extractif. Les revenus provenant du secteur des Hydrocarbures (Pétrole et gaz) s’élèvent à 19,4 Milliards FCFA, soit 15% des recettes », relève notre source.



Le Rapport ITIE 2017, selon le document que nous reproduisons ci-dessous in extenso, révèle une augmentation des revenus générés par le secteur extractif entre 2014, 2015, 2016 et 2017. En effet, les revenus s’élevaient à 117 milliards en 2014, 118 milliards en 2015, 116,8 milliards en 2016 et 126,7 milliards Fcfa en 2017.