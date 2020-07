Rapport IGE- Malversations à l’ONPN : Les éclairages de la cellule de communication de l'agence

« Nous avons eu connaissance d’une information relayée selon laquelle il y aurait une mauvaise gestion à l’Office national des Pupilles de la Nation. L’argumentaire de l’information en question est bâti sur un rapport de l’IGE publié en 2017 et qui couvre particulièrement la période 2008-2011. À ce propos, il est utile de rappeler que l’actuel Directeur général de l’ONPN, le Dr Mamadou Saliou Diallo a été nommé à ce poste en 2015, soit quatre années plus tard. En outre, la stratégie contorsionniste de l’information visant à profiter de l’actualité relative à la soumission du rapport 2020 de l’IGE pour faire de fausses allégations en prenant comme référence le rapport de 2017 témoigne d’une grande malhonnêteté intellectuelle et d’une volonté manifeste de nuire.





Egalement, l’Office national des Pupilles de la Nation n’a été érigé en agence d’exécution de l’Etat du Sénégal qu’en 2012 par le décret n°2011-299 du 02 mars 2011 disponible pour consultation publique.



Ce qui est le plus à déplorer dans cette histoire, c’est que nous en soyons arrivés à un degré de paresse intellectuelle où une simple publication sur Facebook, qui verse dans le sensationnel d’ailleurs, peut servir de source d’informations et être relayée sans un travail d’investigation en amont. Dès lors, tout honnête citoyen est une victime potentielle d’élans vindicatifs sans qu’il ne lui soit offert une tribune de réponse. A défaut de prendre la version de la partie concernée, ayons au moins l’obligeance d’exploiter ledit rapport avant toute procédure informationnelle.



L’Office national des Pupilles de la Nation est ouvert à fournir de la documentation nécessaire à toute personne désireuse d’informer juste.



Par ailleurs, nous exhortons au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et prions pour l’endiguement complet de la pandémie liée à la Covid19 ».



Cellule de communication de l’ONPN