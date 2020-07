Rapport IGE 2017 / Ministère de l’enseignement supérieur : La DAGE épinglée dans deux graves dossiers « fictifs » de DRP

Dans l’étude du rapport de l’IGE, la DAGE du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été épinglée sur deux dossiers « fictifs » de demande renseignements et de prix (DRP) portant sur un total de près de 48.000.000 FCFA.



En effet, à la page 76 dudit rapport il est clairement dévoilé le modus operandi de la DAGE dans le cadre de marchés conclus en 2016. C’est ainsi qu’il a été noté la signature d’une DRP de 24.999.480 FCFA pour une étude. Dans le rapport épluché par la rédaction, il est signalé que la société choisie était une entreprise de travaux et de prestations de service.



Le document renseigne par ailleurs que dans le dossier consulté, il n’a été fait état d’aucun rapport réceptionné. En lieu et place, un certificat administratif a été produit pour attester de la réalisation de la prestation attendue. Autrement dit, rien, aucune pièce justificative ne permettait d’établir si ladite prestation a été effectuée ou pas malgré la signature d’une DRP de plus de 24 millions FCFA.



Par contre, le rapport de relever dans la foulée qu’un document a été tout de même présenté à la mission de l’IGE. Vérification faite, il a été produit en 2015, soit une année plus tôt, par un consultant individuel, rémunéré, en espèces, à hauteur de 3.000.000 FCFA dévoile l’audit de l’IGE. D’après eux, il est, dès lors, établi que l’entreprise retenue en 2016 n’a établie aucune étude, alors qu’elle a été intégralement payée.



Plus grave, encore pour reprendre les termes employés dans le document, une autre DRP portant sur la même étude avec les mêmes termes des référence avait été signée à la date du 4 septembre 2015, pour un montant de de 23.372.800 FCFA avec une entreprise.



Au final, aucune de ces deux entreprises sollicitées par le ministère de l’enseignement supérieur n’aura réalisé l’étude qui, selon l’IGE porte sur le même objet.