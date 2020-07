Rapport IGE 2016 / Des soldes de clients douteux à hauteur de 177.748.758 enregistrés à Aristide Le Dantec

Les enquêteurs ont noté une absence de suivi du recouvrement à l’hôpital Aristide Le Dantec. Il a été relevé l’absence d’un plafond de crédit pour les clients à terme et l’existence au titre de la période 2001-2008, de soldes de comptes de clients douteux, arrêtés à cent soixante-dix-sept millions quarante-huit mille cent cinquante-huit (177.748.158) francs Cfa non encore recouvrés.



À l’hôpital de Kaffrine, divers manquements concourent à une contreperformance dans la mobilisation des ressources ce qui entraine une sous-évaluation des recettes : le non reversement des recettes dans les comptes bancaires à période régulière, …



Aux hôpitaux de Diourbel et de Touba, il y a aussi un important risque de déperdition de recettes.