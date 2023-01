Rapport Cour des comptes : les partenaires techniques et financiers demandent l'application des recommandations et un suivi...

À l'occasion de la rencontre entre le gouvernement du Sénégal avec le Premier ministre comme tête de file et les partenaires techniques et financiers du gouvernement du Sénégal, les membres du G 50 ont dressé une liste de recommandations pour une bonne gouvernance et de la transparence totale sur la gestion financière.

Siaka Coulibaly, président du G50 annonce sa satisfaction à la sortie de cette rencontre très importante entre les deux camps. Il affirme la disponibilité des partenaires techniques et financiers du gouvernement du Sénégal surtout à la veille des exportations des ressources naturelles, comme le gaz et le pétrole qui sont du pain béni pour la population Sénégalaise.

Il a terminé en demandant au gouvernement de prendre en compte les recommandations qui lui ont été faites, afin que la lumière soit faite sur le rapport de la Cour des comptes.