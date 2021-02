Rapport Ansd 2020 : Le Sénégal compte désormais 16.705.605 habitants dont 50.2% de femmes et 49.8% de femmes.

L'agence nationale de la statistique et de développement a publié le rapport de 2020 portant sur l'enquête démographique pour déterminer la population du Sénégal estimée à 16.705.608 habitants. Par rapport à l'année précédente, en 2019, il y a une hausse que de 3%.



Comme en 2019, la population de sexe féminin est supérieure à celle de sexe masculin. Elle est de 8.391.358 soit 50.2% contre 8.314.250, soit 49.8%.



Selon le document reçu à Dakaractu, la population sénégalaise est plus que juvénile avec plus de 11.000.000 qui ont moins de 30 ans.