Rapport ARTP 20019 : 762,89 milliards FCFA de chiffre d’affaires réalisé sur le marché des communications électroniques.

Au titre de l’évolution en valeur du marché des communications électroniques, le rapport 2019 de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a présenté des résultats probants. Une nette amélioration des marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et fixe et de l’Internet a été réalisée sur la période 2018 -2019.







En effet, le marché des communications électroniques au Sénégal enregistre un chiffre d’affaires de 762,89 milliards de FCFA en 2019. En comparaison à 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,59% du fait du regain de l’activité de la SONATEL sur le segment de la téléphonie fixe.







Selon le document, le chiffre d’affaires est quasi-globalement réalisé par les trois opérateurs (SONATEL SA, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED et EXPRESSO SENEGAL) dans les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet. Le marché de la téléphonie mobile (y compris Internet) reste dynamique, en atteste son chiffre d’affaires estimé à 467 milliards de FCFA qui a connu une légère hausse de 0,71% par rapport à 2018.







Les investissements, en baisse de 12,69% en 2018, ont augmenté de 71%, pour s’établir à 167 milliards de FCFA en 2019.







Quant au marché de la téléphonie fixe, le chiffre d’affaires en baisse de 17,77% en 2018, s’est établi à 294 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 11 ,03%. Le chiffre d’affaires tiré des liaisons louées représente 28,03% du chiffre d’affaires du marché de la téléphonie fixe, même s’il a baissé de 27,84% en 2019. Le chiffre d’affaires réalisé sur le trafic sortant vers l’international a notamment connu une augmentation de 24,73% en 2019. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) sur le marché de la téléphonie fixe ont aussi augmenté de 32,30% au cours de la même période.







Le parc de lignes de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse au cours de l’année 2019. Il est de 207.592 lignes en fin 2019, soit une baisse de 31,32% en comparaison de l’année 2018. Le taux de pénétration suit la tendance du parc des lignes de téléphonie fixe. Il est de 1,28% en fin 2019 contre 1,92% en 2018. La baisse du taux de pénétration est essentiellement due à une diminution cumulée des parcs de lignes résidentielles et professionnelles et à l’augmentation de la population atteste le rapport. L’opérateur historique SONATEL et SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED restent les seuls à offrir des services sur le marché de la téléphonie fixe au courant de l’année 2019 du fait de l’absence de l’opérateur EXPRESSO qui n’intervient plus sur ce marché.







183,68 millions de minutes de volume des communications émises.







Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de l’année 2019 s’élève à 183,68 millions de minutes, contre 155,70 millions de minutes en 2018 ; soit une hausse de 17,97% du trafic.



Concernant les offres tarifaires de la téléphonie fixe, deux types d’offres sont proposés. Il s’agit des offres « Grand public » destinées aux ménages et aux particuliers et des offres « Entreprise » uniquement proposées par SONATEL et donnent droit à des offres « accès de base » et « forfait » et des offres « business voix ».







Par ailleurs, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED propose une offre fixe modem voix et Internet destinée aux entreprises et au grand public.







Téléphonie mobile : 467 milliards FCFA de chiffre d’affaires réalisé.







Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile s’établit à 467 milliards de FCFA en 2019 contre 463 milliards en 2018, soit une hausse de 0,71%. Cet accroissement est porté par le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et qui a augmenté de 0,23% en 2019. Les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont aussi augmenté en 2019 de l’ordre de 122 milliards contre 63 milliards en 2018.







Le parc de lignes de la téléphonie mobile suit une tendance à la hausse au cours de l’année 2019. Il est de 17.880.594 lignes en fin 2019, soit une augmentation de 7,97% par rapport à 2018. Cet accroissement du parc est soutenu par les lignes post payées et prépayées qui ont cru, respectivement, de 10,67% et 7,94% en 2019 renseigne le document administratif officiel.







Concernant le taux de pénétration de la téléphonie mobile, elle suit la tendance du parc. Il est de l’ordre de 110,31% en 2019 contre 105,30% en 2018. La baisse du taux de pénétration au quatrième trimestre est due au changement de la population de référence, qui a enregistré une croissance supérieure à celle du parc. Le phénomène des multi SIM (clients possédant plusieurs abonnements) est à l’origine du fait que le taux de pénétration dépasse les 100% souligne le rapport de l’ARTP.







L’opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de la téléphonie mobile même s’il a perdu des parts de marché, au cours de l’année 2019. Cependant, il tire plus de profit sur ce marché que les autres opérateurs, comme en atteste sa part de marché en valeur qui est supérieure à celle en volume. Les parts de marché en volume (parc et trafic) de FREE et EXPRESSO sont, par contre, supérieures à celles en valeur.







23,29 milliards de minutes émises des réseaux de téléphonie mobile.







Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 23,29 milliards de minutes en 2019 contre 23,55 milliards de minutes, en 2018, soit une baisse de 1,09 %.







Les offres tarifaires de la téléphonie mobile sont composées par des offres post payées et des offres prépayées qui nécessitent la disposition d’unités, via rechargement, pour émettre des appels, envoyer des SMS et/ou se connecter à Internet.







Les opérateurs titulaires de licence de téléphonie mobile ont introduit 474 offres promotionnelles au courant de l‘année 2019. ORANGE a proposé le plus d’offres promotionnelles, soit 254 sur la période, contre 120 promotions proposées par EXPRESSO et 100 promotions pour FREE. Le nombre de promotions a baissé de 17,28% en 2019 par rapport à 2018.