Rapport ARMP : Les précisions du Ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall

Ces derniers de noter que par ailleurs, il urge de signaler que ledit marché n'a rien d'irrégulier puisque passé conformément aux dispositions du code des marchés publics.

Suite à la publication du Rapport 2019, une partie de la presse en ligne, a incriminé la gestion de Abdou Karim Sall, Ministre de l'Environnement et du Développement durable (MEDD). Ce dernier aurait prétendument passé un marché de 13 979 700 FCFA pour l'acquisition de 294 ânes pour le compte de la Direction des Eaux et Forêts. Le MEDD tient à préciser, à l'attention de l'opinion que le rapport de l’ARMP rend compte des activités des exercices 2018-2019. « Il importe de souligner que M. Abdou Karim Sall a été nommé ministre par décret, le 7 avril 2019, et a pris fonction le 17 du même mois. Par conséquent, mêler son nom à ce marché attribué le 1er mars 2019, relève soit de l'inconséquence, soit de la mauvaise foi », ont réagi ses services.