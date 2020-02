Rapport 2017 : La Cour des comptes fait le point sur la situation de la dette publique extérieure.

Les pays en développement dépendent beaucoup des financements extérieurs. Mais, l’endettement a progressé à un rythme moins soutenu, dans certains pays, ces dernières années comparé à avant.



« Il convient de signaler que le Sénégal a bénéficié de réductions de la dette pour un montant de 62,64 milliards de francs CFA dont 16,66 milliards de francs CFA au titre de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE) et 45,98 milliards de francs CFA au titre de l’initiative sur l’allégement de la Dette multilatérale (IADM) » lit-on dans le rapport 2017 public général de la Cour des comptes.



Selon les dernières données qui y sont contenues, l’encours global de la dette publique en 2016 est de 5 285,29 milliards de francs CFA. « Il a augmenté entre 2013 et 2016 », selon les services du corps de contrôle de l’État. Le service de la dette publique extérieure a été prévu pour un montant de 225,89 milliards de francs CFA, nous apprend l’institution dirigée par le magistrat Mamadou Faye.



« Les ordonnancements de la gestion se sont élevés à 221,62 milliards de francs CFA contre 216,93 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 4,70 milliards de francs CFA en valeur absolue. Le taux de réalisation est de 98,11% en 2016 contre 111,01% en 2015 », ont écrit les rapporteurs.



La situation détaillée des remboursements par bailleur au titre de la dette extérieure a été détaillée par les magistrats de la Cour. « Le service de la dette publique extérieure avant allégement qui s’élève à 158,99 milliards de francs CFA est réparti entre la dette multilatérale pour 51,30 milliards de francs CFA, la dette bilatérale pour 56,10 milliards de francs CFA, les dettes commerciales pour 51,43 milliards de francs CFA et les crédits exports pour 0,16 milliards de francs CFA », selon la Cour des comptes.



« L’encours de la dette publique extérieure au 31/12/2016 est de 3 613,50 milliards de francs CFA dont 1 785,64 au titre de crédits multilatéraux, 1 052,18 milliards de francs CFA au titre des crédits bilatéraux, 8,27 milliards de francs CFA au titre des crédits de l’export et 767,41 au titre des dettes commerciales », poursuit le rapport.



Selon le même rapport qui date de 2017, les ressources d’emprunts du Sénégal, en variation annuelle, ont connu en 2016 une hausse du Trésor à plus de deux ans. Ce, depuis la suppression du découvert statutaire. « Ces émissions, enregistrées en recettes budgétaires pour des montants importants, ont des répercussions sur les résultats de l’exécution budgétaire », informe le rapport.