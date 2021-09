Rappel de l'ambassadeur de France aux Etats Unis: les Américains "regrettent"

Les Etats Unis regrettent le rappel de l'ambassadeur de France pour consultations a fait savoir un responsable de la Maison Blanche selon AFP. " Nous avons été en contact étroit avec nos partenaires français a propos de leur décision de rappeller l'ambassadeur en consultation" a t'il fait savoir. Et d'ajouter " Nous regrettons qu'ils aient franchi ce pays" " À la demande du Président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les États-Unis »,avait déclaré ce vendredi le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian