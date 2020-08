Rappel à dieu de Mansour Kama : les condoléances de « Sen Eau »

Monsieur Pape Gorgui NDONG, Président du Conseil d’Administration de SEN’EAU ; Madame Jany ARNAL, Directrice Générale de SEN’EAU ;

Le Comité de Direction et tous les collaborateurs de SEN’EAU vous font part du rappel à Dieu de Monsieur Mansour CAMA, Président du Conseil d’Administration de la Sénégalaise Des Eaux (SDE).

La levée du corps a lieu ce lundi 03 août 2020, à 10 heures, à la Morgue de l’Hôpital Principal, suivie de la prière mortuaire et de l’enterrement au Cimetière Musulman de Yoff.

La SEN’EAU et l’ensemble de ses collaborateurs présentent leurs très sincères condoléances à la famille éplorée, à la SDE, à l’ensemble du secteur et au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement.

Que la terre lui soit légère.