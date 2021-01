Rappel à Dieu du maire de Diouloulou : l’AMS et son Président présentent leurs condoléances

Le Président de l'AMS et le Bureau, dans une note parvenue à Dakaractu, ont présenté leurs condoléances suite au rappel à Dieu de leur collègue, le Maire de la commune de Diouloulou (Département de Bignona), Monsieur Malang Thiam. Un décès survenu ce samedi 23 janvier 2021 à Diouloulou. En cette douloureuse circonstance, le Président Aliou Sall en son nom et au nom de l'AMS, a aussi tenu à présenter leurs sincères condoléances à la famille éplorée, au Président Moustapha Niasse, Secrétaire Général de l’AFP (parti où militait le défunt depuis sa création) à ses administrés, aux maires du Sénégal, et prie que Dieu accueille le défunt au paradis.