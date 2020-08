Rappel à Dieu du Khalife de Touba Sanokho : Le président Macky Sall envoie une forte délégation pour présenter les condoléances de la nation.

À la suite du rappel à Dieu du Khalife de Touba Sanokho (23 juin dernier), El Hadj Mamadou Sanokho, le chef de l'État qui était de passage hier à Médina Baye, a dépêché une forte délégation dans cette cité religieuse (commune de Ndiaffate).



Ainsi, il a été question pour les membres de cette délégation de présenter les condoléances de la nation tout entière et celles du chef de l'État qui entretenait de bonnes relations avec le khalife. D'ailleurs, le président de la République avait l'habitude à chaque fois qu'il venait à Kaolack d'aller rendre visite au guide religieux.



Recevant ladite délégation, le nouveau khalife, El Hadj Banda Sanokho a tenu à remercier le président de la République pour ce geste ô combien important et significatif pour lui, pour sa considération et son soutien sans faille à l'endroit de la famille.



Sur instruction du président de la République, la délégation a été conduite par le ministre de la Fonction Publique et maire de Kaolack, Mariama Sarr, accompagnée du sous-préfet de Ndiédieng, Babacar Kébé, du maire de Ndiédieng, Bocar Kanta Diallo, du directeur du renouveau du service public, Amadou Diallo, de son chef de cabinet, Diégane Wane Ly etc.



À noter que l'édile de Kaolack a également présenté les excuses du maire de Ndiaffate, Aïssatou Ndiaye Tall, empêchée pour des raisons professionnelles...