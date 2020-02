Rappel à Dieu du Khalife de Mpal / Ousmane Sonko témoigne : « El Hadj Serigne Lamine Ngom est connu pour avoir dédié toute sa vie à l'Islam et ses enseignements »

Rappelé à Dieu ce Vendredi à l'hôpital Principal de Dakar, les hommages et témoignages se multiplient à l'endroit du défunt Khalife Serigne Lamine Ngom.

Après les hommages du chef de l'État Macky Sall, le président de Pastef, Ousmane Sonko, a tenu à rendre hommage à un guide et grand-père.



"Avec la disparition de Serigne Lamine Ngom de Mpal, Khalife général de Mame Rawane Ngom, je viens de perdre un guide et un grand père.



L'homme, connu pour avoir dédié toute sa vie à l'islam et ses enseignements, était un oncle paternel de ma mère et m'a témoigné beaucoup d'égards", souligne Ousmane Sonko.



L'inspecteur des impôts et domaines de rappeler, "il y a juste un mois je démarrais ma tournée Saint-Louisienne par l'étape de Mpal. Malgré la maladie qui l'avait beaucoup affaibli, le vieil homme avait tenu à me recevoir et avait fait l'effort de sortir de son alitement pour passer un moment avec moi".



Le président du Pastef n'a pas également manqué de formuler des prières pour le défunt Khalife.



"Je formule mes prières et sollicite les vôtres pour le salut éternel de son âme.

Que la miséricorde et le pardon de Dieu soient ses compagnons dans sa nouvelle demeure", conclut t-il.