Rappel à Dieu du Khalife de Médina Baye : Les personnalités religieuses du monde adressent leurs lettres de condoléances à la famille de Mawlana Cheikh Al Islam.

Les lettres de condoléances viennent des quatre coins du monde. Et l'on peut citer celles du grand mufti d'Egypte, le Dr Shawqi Allam, de Cheikh Mouhammadoul Eid At-Tijani, de la Zaouiya de Tamasini Algérie, du représentant de la Tariqa Tidjaniya et de la famille Tijani pour le Maroc, Cheikh Mouhammed El Kabir Tijani, du khalif mondial des Tidianes, Sidi Chérif Bel Arbi Tijani( Ain Madhi), du chef du Conseil Suprême pour la fatwa et les affaires islamiques au Nigéria, Cheikh Chérif Ibrahim Saleh al-Hussaini etc. Voici quelques lettres écrites en arabe...