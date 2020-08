Rappel à Dieu du Khalife de Médina Baye / Adji Mergane Kanouté : "Papeu Cheikh fut un modèle de générosité mais surtout d'humilité et de courtoisie".

Depuis le décès du Khalife de Médina Baye, les témoignages se multiplient. Et cette fois-ci, c'est l'honorable députée de Kaolack, Adji Mergane Kanouté qui a pris sa plume pour parler de ce qui liait sa famille au défunt guide religieux. "Dans ma famille, nous l'appelons familièrement et affectueusement Papeu Cheikh. Il fut un ami intime à mon défunt père, El Hadj Babou Mergane. Mon frère cadet porte le nom de papeu Cheikh. Ma mère avait donné naissance successivement à 4 filles et Papeu Cheikh avait prédit à mon père que le prochain bébé serait un garçon. Mon père lui donna le prénom de ce fils qui est aujourd'hui âgé de 27 ans..."



"Papeu Cheikh fut un modèle de générosité, mais surtout d'humilité et de courtoisie. J'ai entretenu avec lui et sa défunte femme Soukèye Aïdara de très bonnes relations bien avant même qu'il soit Khalife. Quand j'ai voulu faire de la politique, ma mère m'a demandé d'aller recueillir les prières et la bénédiction de Papeu Cheikh. Depuis toute petite, avec ma mère et mes frères et sœurs, nous passons la nuit du Maouloud dans sa maison. Yalla nagnou yalla tass thi barkem...", a-t-elle conclu.