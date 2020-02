Rappel à Dieu du Khalife de Diamal / Abdoulaye Wilane : « Le Sénégal et le Ndoucoumane ont perdu un vrai soufi, un grand poète... »

Suite au rappel à Dieu du Khalife général de Diamal( Birkilane), le maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a fait un témoignage sur le défunt guide religieux qu'il considérait comme un ami. « C'était un grand élu de Dieu. Pour moi, c'était un ami, un père, un guide religieux et un marabout. Le Sénégal et le Ndoucoumane, ont perdu un vrai soufi, un grand poète... », a-t-il souligné.



Avant d'ajouter que « feu El Hadj Mame Abdou Cissé était un ami du président de la République et un frère du khalife général des mourides. Il sera remplacé par son frère Serigne Modou Mame Ndiaye Cissé... »