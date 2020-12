Rappel à Dieu du Général Niang : Me Wade salue la mémoire « d’un homme de dialogue (…) et qui a rempli sa vie utilement »

Me Abdoulaye Wade a salué la mémoire du Général Niang rappelé à Dieu hier dans la soirée, des suites d’une maladie. L’ancien chef d’Etat de témoigner en citant les qualités de « vaillant soldat des défis républicains » de l’homme, et aussi celui de meneur de dialogue dans une déclaration transmise à notre rédaction.







« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du Général Mamadou NIANG, vaillant soldat des défis républicains. Le Général NIANG était un grand patriote, et un intellectuel de haut niveau. Il aura laissé un ouvrage plein d’enseignement : ‘’mémoires synchrones du fleuve de mon destin’’. Homme de conviction, doublé d’une humilité sans commune mesure, je retiens de lui son amour pour le Sénégal » a d’abord témoigné Wade. Il a d’ailleurs ajouté que le désormais ex Président de la commission cellulaire du dialogue politique était un homme multidimensionnel, de la race des hommes qui ont rempli leur vie utilement.







« Instituteur, militant du PAI, brillant militaire (Saint Cyr), Président de l’Observatoire National des Elections, ONEL, diplomate, il aura servi son pays jusqu’à ses derniers instants. Le Sénégal vient de perdre ainsi l’homme du Dialogue qui avait fini de faire l’unanimité autour de sa personne. Un homme de dialogue et de consensus qui a beaucoup servi la démocratie et qui aura marqué l’histoire politique du Sénégal », lit-on dans la note.







Me Wade de finir par présenter ses sincères condoléances à sa famille et à toute la classe politique sénégalaise et prie Allah, le Tout Puissant, de lui accorder son pardon et de l’accueillir dans son paradis.