Rappel à Dieu de la dernière épouse de Al Makhtoum / Serigne Bass Abdou Khadre à Fann Résidence pour présenter ses condoléances.

Suite au rappel à Dieu de Sokhna Aïda Dème, dernière épouse de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, Serigne Bassirou Mbacké Abdou a été présenté ses condoléances à la famille explorée ce dimanche 08 novembre 2020 aux environs de 18 heures.



Le porte-parole du Khalife Général des Mourides a été accueilli par plusieurs membres de la famille au nombre desquels Mame Malick Sy, Serigne Abdou Sy et Serigne Mansour Sy Djamil.



L'occasion a été saisie par les dignitaires mourides et Tidianes pour saluer et se féliciter encore une fois, de l'excellence des relations qui caractérisent l'axe Touba- Tivaouane. La rencontre s'est achevée par une série de prières formulées de part et d'autre.



Pour rappel, Sokhna Aïda Dème a été rappelée à Dieu le vendredi 06 novembre 2020.