Rappel à Dieu de l’ancien SG de l’IPRES : les Institutions sociales du Sénégal rendent hommage à Ismaïla Guèye

Les Institutions sociales du Sénégal (IPRES et Caisse de sécurité sociale) ont rendu un hommage mérité à l'ancien Secrétaire Général de l'Ipres, décédé il y a quelques jours à Dakar et inhumé à Saint-Louis. Selon un document parvenu à notre rédaction, à la tête d'une forte délégation composée notamment des deux Secrétaires Généraux (Cheikh Guèye et Mme Odette Tine de la Caisse) et de plusieurs Directeurs opérationnels, le Président du Conseil d'Administration de l'Ipres, Mamadou Racine Sy a listé les qualités intrinsèques du défunt. C'était au cours d'une sobre cérémonie de présentation des condoléances à la famille de l'illustre cadre à la retraite. Au nom des deux Institutions sociales, le Pca de l'Ipres a magnifié l'action de feu Ismaïla Guèye qui a occupé avec efficacité de hautes fonctions à l'Ipres en faisant toujours preuve de compétence, de dévouement, de générosité dans l'effort et de loyauté. Le défunt est crédité de qualités humaines et professionnelles exceptionnelles pour avoir notamment fait partie des hauts cadres de l'Ipres et de la Caisse qui ont donné une impulsion favorable à la mise en œuvre du grand projet de modernisation des systèmes d'information liant les deux entités.

D'autres témoignages éloquents sur les valeurs qu'incarnaient le défunt ont jalonné cette cérémonie informe la même source. La famille d'Ismaïla Guèye, très émue par la démarche des Institutions sociales, a apprécié le geste de la délégation et des prières ont été dites pour saluer la mémoire d'Ismaïla Guèye.