Rappel à Dieu de Sokhna Bousso Niang : Me Abdoulaye Wade appelle Madické Niang pour lui présenter ses condoléances.

La paix et l’entente semblent se réinstaller dans les relations entre Me Abdoulaye Wade et Madické Niang.

Pour cause, de sources indirectes, nous avons été informés que Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République, a appelé Me Madické Niang pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa petite soeur Sokhena Bousso Niang.

L’entretien ayant eu lieu au moment où se tenait la cérémonie de prières pour la mémoire de la défunte, toute la famille présente en a été immediatement informée.

Un coup de fil qui montre a quel point les relations humaines entre l’Ancien Président et son ancien Ministre des Affaires étrangères sont fortes et retrouvent leur lueur d'antan.

En effet, selon notre source, vraisemblablement sur instruction du Président Abdoulaye Wade, une partie de son personnel de sécurité et domestique loge présentément dans la villa de Fann Résidence qui lui a été affectée par la Président Madické Niang depuis qu’il a quitté le Palais présidentiel.