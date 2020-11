Rappel à Dieu de Sokhna Aïda Dème : La famille religieuse de Taslima présente ses condoléances à la famille de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.

Suite au rappel à Dieu de la dernière épouse de Serigne Cheikh Tidiane Al Makhtoum de Tivaouane, le 06 novembre dernier, la famille religieuse de Taslima (Sédhiou) présente ses condoléances à la famille éplorée. La famille religieuse de Taslima compatit à la douleur de la famille et prie pour la défunte pour qu’ALLAH (SWT) lui accorde le paradis le plus haut.



Selon El Hadj Khalifa Diaby, porte-parole de la famille, « nous prions pour le repos de l’âme de la défunte. En ce sens, nous de la communauté khadriya de Taslima, présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et au Khalife général de Tivaouane. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum entretenait de très bonnes relations ainsi que son père Serigne Khalifa Ababcar Sy, premier khalife de Tivaouane, avec le père de l’actuel Khalife de Taslima, El Hadj Cheikh Sidya Diaby. »