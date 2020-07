Rappel à Dieu de Seyda Fatoumata Zahra Niass : l'Assemblée nationale envoie une délégation à Médina Baye.

Une forte délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue dans la cité religieuse de Médina Baye.



Reçue par le Khalife général, l'imam de la grande mosquée et l'ensemble des chefs religieux, la délégation a présenté les condoléances de cette institution au nom de son président, Monsieur Moustapha Niasse.





Une occasion saisie par les autorités religieuses dont l'imam de la grande mosquée pour remercier les parlementaires et prier pour un Sénégal de paix et de prospérité