Rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy et du Khalife de Thiénaba : « C'est le Sénégal et le Président Macky Sall qui ont perdu deux grands hommes » (Abdoulaye Dièye)

En deux jours, le Sénégal a perdu deux monuments de la confrérie tidiane : le porte-parole de la famille Sy, Serigne Pape Malick Sy et le Khalife de Thiénaba, Serigne Baye Cheikh Tidiane Seck. Deux disparitions qui ont marqué tous les Sénégalais vu l'important rôle que ces deux disciples ont joué dans la stabilité, mais aussi dans la tarikha Tidiane. Pour compatir à cette douleur, le président du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye s'est rendu à Tivaouane et à Thiénaba pour présenter ses condoléances. D'après lui, "c'est le Sénégal et le Président Macky Sall qui ont perdu deux grands hommes."