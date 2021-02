Rappel à Dieu de Serigne Mansour Niass : Le président Macky Sall envoie une délégation auprès du Khalife de Médina Baye.

La délégation a été conduite par le ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Oumar Guèye.



Ce dernier a ainsi transmis le message du Président de la République. Après avoir présenté les condoléances du chef de l'État et de la nation, le ministre a demandé au khalife, Serigne Mahy Ibrahima Niass et à l'ensemble de ses homologues, à sensibiliser davantage les talibés sur l'importance du vaccin vivant à éradiquer le virus dans notre pays.



Dans la foulée, Oumar Guèye a sollicité les prières du guide religieux pour que la pandémie soit définitivement éradiquée dans le monde en général, au Sénégal en particulier.



À rappeler que Serigne Mansour Niass faisait partie des alliés du président de la République à travers son parti le Rassemblement pour le Peuple (RP)...