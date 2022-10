Rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahmane Ibn Abdou Khoudoss : Macky dépêche une forte délégation à Darou Mouhty

À l'occasion du rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahmane Ibn Abdou Khoudoss à Darou Mouhty, le Président Macky Sall a envoyé une forte délégation dirigée par le porte-parole du Gouvernement, Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, le samedi 1 octobre 2022 pour présenter ses condoléances.



Ces derniers ont exprimé tous la douleur du président face à la disparition de ce grand soufi, érudit et éducateur hors pair tel que le fut son grand-père, Mame Thierno Birahim Mbacké frère et bras droit de Serigne Touba.



Au nom du Chef de l'État, le ministre Abdou Karim Fofana a présenté les condoléances à Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, Khalife de Darou Mouhty, à Serigne Bassirou Mbacké porte parole de Darou Mouhty, à Serigne Abdou Lahad Mbacké nouveau khalife de Serigne Abdou Rahmane Mbacké et à son père Serigne Abdou Lahad Mbacké, khalife de Serigne Abdou Khoudoss Mbacké.



Avant de quitter la commune, la délégation s'est aussi recueillie sur le mausolée du vénéré Serigne Abdou Rahmane Mbacké pour des prières et implorer par sa bénédiction un Sénégal de stabilité et de prospérité.



Comme l’ont fait la plupart de ses disciples et selon les souhaits du défunt, le Ministre en bon talibé, n'a pas manqué de lire intégralement l'un des manuscrits « xassida » préférés de Serigne Abdou Rahmane « Sa kuuru Raafihu » pour faire bénéficier de ses bienfaits à la nation sénégalaise et au Président.