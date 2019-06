Rappel à Dieu de SEM Sergey KRYUKOV : Hommage à l’ambassadeur de la Russie.

Son excellence Sergey KRYUKOV n’est plus. L’ambassadeur de la Russie au Sénégal est décédé ce mardi des suites d’une maladie, à la veille de la fête de l’indépendance de la fédération de Russie, prévue ce mercredi 12 juin 2019. Il y’a un an son excellence accordait une interview à Dakaractu suite à l’affaire Skrypal. Sergey Kryukov disait à l’époque ne pas comprendre les accusations de Theresa May accusant son pays de tentative de meurtre contre l’ancien agent double russe Sergey Skripal. Dakaractu pour rendre hommage à cet ambassadeur vous propose cet entretien diffusé le 20 mars 2018. Adieu Excellence.