Rappel à Dieu de Moctar Kébé : Les condoléances du ministre de la culture et de la communication

Pour finir, il s’est incliné pieusement devant la mémoire du défunt, et adressé ses condoléances les plus sincères à la famille éplorée, à toute la région de Kolda et à l’ensemble de la population sénégalaise.

L’ancien maire de Kolda et ministre de l’environnement sénégalais a été rappelé à Dieu dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre à Kolda des suites d’une longue maladie. Abdoulaye Diop, le Ministre de la Culture et de la Communication a tenu à lui rendre hommage.Dans une note parvenue à Dakaractu, ce dernier de faire savoir que c’est avec une profonde tristesse qu’il a appris le rappel à Dieu de l’ancien Ministre Moctar Kébé, survenu dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre 2020, à Kolda, à l’âge de 84 ans.Le Sénégal vient de perdre une figure marquante de son histoire politique a t-il reconnu. « Ancien journaliste au quotidien national Le Soleil, le doyen Kébé a eu toute une vie dévouée au Sénégal et aux Sénégalais qu’il a servis à travers plusieurs positions, du début des années 1960 à la fin des années 1990. En dehors de son Kolda natal où il fut maire, il a également été député, ambassadeur et a occupé plusieurs portefeuilles ministériels dont celui de la Communication. Partout où il est passé, il a laissé une marque indélébile de par son engagement et son patriotisme », a témoigné Abdoulaye Diop.