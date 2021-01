Le Groupe Walfadjiri a été frappé par une triste nouvelle avec le rappel à Dieu du journaliste Jean Meïssa Diouf.



Joint par Dakaractu, le Journaliste Moustapha Diop se rappelle de ses débuts à Walfadjiri guidé par Jean Meïssa Diouf.



"Quand je parle de Jean Meïssa Diop, je retiens que d'abord que c'est lui qui m'a fait venir à Walfadjiri en Octobre 2005, alors que Sidy Lamine Niasse venait juste de lancer le journal Walf Grand-Place. Il (Jean Meïssa) m'avait appelé pour venir rejoindre le groupe. Et quand je suis venu, c'est lui qui m'a confié toutes les responsabilités que j'ai eu dans ce journal. Je retiens de lui, d'abord le protecteur qu'il était pour les jeunes journalistes que nous étions à l'époque. Il a été en quelque sorte un Papa pour nous en plus de l'encadreur qu'il a toujours été", témoigne le Journaliste.



Pour Moustapha Diop, avec le décès de Jean Meïssa Diouf, le Sénégal perd un grand professionnel des médias et un homme très attaché à ses valeurs culturelles.



"Jean était aussi un grand professionnel qui ne laissait passer aucun détail, qui tenait toujours à une bonne vérification de l'information. C'est vrai qu'il était malade depuis quelques temps, mais il a tenu toujours à rester professionnel.



C'est pourquoi je retiens toujours de lui ce grand professionnel qui veillait toujours à la vérification de l'information. Qui nous a aussi tout le temps appris le respect des valeurs de la profession. Ce qu'il faut encore retenir de lui c'est l'humilité qui constitue la force du journaliste. Son attachement à ses origines aussi c'est un fait marquant de lui", s'est confié Moustapha Diop à Dakaractu...