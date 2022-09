Après la prière de ce vendredi, le khalife général de Médina Baye a délivré un message fort, à la suite du rappel à Dieu de El Hadj Moustapha Guèye.



Le guide religieux qui a d'abord présenté ses condoléances à la famille éplorée et prié pour le repos de l'âme du disparu, a tenu à faire un témoignage émouvant.



Selon lui, le défunt président de la fédération des Imams et oulémas du Sénégal était un grand savant qui vivait dans le respect strict des préceptes de l'islam.



"Nous avons tous les deux fréquenté l'école coranique Baye Amadou Thiam. À bas âge, il avait une maîtresse parfaite de certains livres Islamiques. Et pour approfondir ses connaissances, il a été dans plusieurs Daaras à Keur Yoro, Keur Madiabel, Médina Baye et puis au Maroc. La cité de Mawlana Cheikh Al Islam El est fière de lui...Il fut un digne talibé de Baye Niass..."