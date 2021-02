Rappel à Dieu de El Hadj Alioune Ndiaye : Aminata Mbengue Ndiaye envoie une délégation à Kaolack.

Une délégation du parti socialiste ( Ps) avec à sa tête, son porte-parole Abdoulaye Vilane, a effectué aujourd'hui le déplacement pour présenter ses condoléances à la famille Ndiaye de Sam, suite au rappel à Dieu du défunt El Hadj Alioune Ndiaye.



Le porte-parole du parti socialiste ( Ps) a transmis le message du secrétaire général national, par ailleurs présidente du Haut conseil des collectivités territoriales ( HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye.



"À la suite du rappel à Dieu de notre regretté El Hadj Alioune Ndiaye, doyen et sage du Ps, militant actif et modèle d'engagement au service de Médina Baye, de Kaolack et du Sénégal, mais militant constant du parti socialiste, la direction du parti, tenant compte des exigences du contexte, a dépêché une délégtion composée de responsables de haut niveau et de collaborateurs proches de madame la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales en accord avec l'union régionale, le département et la commune pour venir à nouveau auprès de la famille, saluer la mémoire de notre regretté Alioune Ndiaye, lui rendre un hommage, exprimer notre compassion et notre solidarité agissante à la famille...", a déclaré le porte-parole.



Avant de poursuivre : "Profiter pour donner un message du parti à nos camarades de la commune, qui est un message d'exhortation à l'unité, à la cohésion, au respect mutuel mais également un message qui va dans le sens d'indiquer nos camarades que si tout le monde est d'accord que Alioune Ndaye était une modèle et une référence, en terme de militantisme et de dévouement à la cause du terroir et de sa collectivité, il faudrait que chacun et chacune en fasse une perspective, c'est-à-dire essayer de mériter de lui-même..."



De son côté, la fille aînée du défunt, par ailleurs membre du parti socialiste en France, Mbengué Ndiaye, a salué la marque de solidarité et de compassion de ses camarades de parti. "C'est un sentiment de fierté parce que cela démontre la reconnaissance que le parti socialiste a eu vis-à-vis de mon regretté père qui a vécu socialiste et qui est mort socialiste. Dans son cœur, il n'y a toujours eu de place que pour le PS. Moi ce que j'apprécie au sein de ce parti, c'est la solidarité et votre déplacement de ce jour malgré le contexte sanitaire délicat du moment, le prouve aisément. La famille vous en remercie infiniment...", a-t-elle conclu.