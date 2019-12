Rappel à Dieu de Doudou Seck / Ses amis Hyppo Ngary et Niokhobaye regrettent : « On aurait dû l’aider de son vivant… »

Rappelé à Dieu ce vendredi 13 décembre, dans les premières heures de la matinée, Doudou Seck « Yaye Katy » a été inhumé dans l’après-midi, au cimetière musulman de Yoff. Une lourde perte pour le monde de la lutte Sénégalaise, mais surtout pour ses proches dont Hyppo Ngary et Ibou Ndiaye Niokhobaye, Bour Guéweul etc... Ces derniers emplis de tristesse et d’amertume ont fustigé le manque d’assistance à l’endroit de Doudou Seck. Maladif, il n’aurait pas reçu le soutien financier dont il avait besoin de son vivant…