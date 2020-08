Rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Niass : Idrissa Seck présente ses condoléances.

J'ai appris avec peine et tristesse le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, 4e Khalif de Baye Niasse. C'est une grosse perte pour la Oummah islamique.



Il aura marqué son temps par un enseignement infini de valeurs morales un peu partout en Afrique, et nous laisse un legs religieux d'une qualité incommensurable.



Je présente mes sincères condoléances à sa famille, ses disciples et à toute la Oummah islamique.



Le Président Idrissa SECK