Rappel à Dieu de Adja Marième Hanne : annonce de la Présidente du Mouvement national des Femmes de APR

C’est avec une profonde douleur et beaucoup de tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de notre amis et Sœur Mme Adja Marième HANE, membre fondateur de l’Alliance Pour la République (APR), responsable politique à la Médina et 4ème vice-présidente du CESE, survenu hier, jeudi 29 Août 2019.

Pour ceux qui l’on connus, Adja Marième HANE laisse derrière elle l’image du militantisme inconditionnel aux valeurs de solidarité et d’entraide. C’est une grande perte pour sa famille, pour notre parti mais aussi pour nous ses sœurs du mouvement national des Femmes de l’APR.

Compagnons infatigable du Président Macky SALL, elle a été au premiers rangs de tous les combats de légitimation du parti dont elle fut l’un des piliers.

Je présente mes sincères condoléances au Président de la République Macky SALL, à ses collègues du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), à sa famille et prie qu’Allah (SWT) lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans son paradis (Amen).

Mme Ndeye Saly Diop DIENG

Présidente du Mouvement national des

Femmes de l’Alliance Pour la République