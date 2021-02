Rappel à Dieu de Abdou Aziz Mbaye : « Nous avons vécu ensemble des moments historiques intenses » (Aminata Touré)

Le rappel à Dieu de l’ancien Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat Macky Sall fait réagir ses camarades de l’Alliance pour la République. Aminata Touré, ministre dans le même Gouvernement que Abdoul Aziz Mbaye alors dirigé par Abdoul Mbaye, se souvient de moments historiques intenses vécus avec le défunt.



« J’ai appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu du ministre Abdou Aziz Mbaye. Nous avons vécu ensemble des moments historiques intenses. C’était un brillant intellectuel, engagé et patriote à qui je vouais respect et amitié », a témoigné l’ancienne Présidente du CESE.



Elle a par ailleurs présenté ses condoléances à sa famille « qu’il aimait tant » et prié « qu'Allah l’accueille dans son Paradis ».