Rappel à Dieu de ABC : Cheikh Tidiane Gadio salue « l'œuvre d'un patriote émérite et d'un Panafricaniste convaincu »

La classe politique sénégalaise qui est tombée d’accord pour ne jamais tomber d’accord a spontanément accepté d’afficher un unanimisme sincère dans la célébration de la vie et de l’œuvre d’un illustre fils du Sénégal et de l’Afrique : l’ancien Ministre des Affaires étrangères et ancien Médiateur de la République Alioune Badara Cissé.







Voilà que dans le deuil et la douleur qui les ont assaillis, les Sénégalais et les compatriotes africains (qui le connaissaient et l’estimaient), découvrent que ABC était plus grand que ce qu’il laissait transparaitre de sa personne. Homme de foi, Homme de loi, Homme de devoir, Homme de conviction, Homme d’engagement, Homme de dévouement à son Seigneur Allah et à son Prophète (PSL), à son Guide Khadim Rassoul (RTA), à son Peuple, à ses compatriotes africains et à sa famille.







Après la stupeur causée par une mort prématurée, beaucoup de Sénégalais notent qu’ils n’étaient point les seuls « amis de ABC ». Fait rare chez un Leader politique, ABC comptait de nombreux amis dans tout le Spectrum politique sénégalais. Son secret qui était aussi celui de notre illustre et regretté grand frère Amath Dansokho, est de ne jamais perdre de vue, « qu’un adversaire politique n’est pas un ennemi »







Nos devoirs les uns envers les autres nous commandent de vivre nos différences dans le respect mutuel et dans l’humilité dans la défense de nos convictions. ABC fait partie de ceux qui l’avaient mieux compris parmi sa génération. Un mot gentil, une pique gentille, une boutade gentille, une confession gentille et une fermeté dans la défense de certaines valeurs non négociables avaient fini de bâtir sa belle réputation qui se révèle a tous aujourd’hui que notre Seigneur l’a rappelé à ses côtés.







Je n’oublierai jamais son soutien quand j’étais à la tête de la diplomatie de notre pays : « Vas-y Ministre d’état, je reçois d’excellents échos te concernant, compte-moi parmi tes Cheer Leaders (supporters qui te poussent) ». Nos échanges sur une vingtaine d’années sur l’état du Sénégal, de l’Afrique, du Panafricanisme, plus souvent dans la langue de Shakespeare, que nous affectionnons tous les deux, étaient toujours chaleureux et succulents tant ABC adorait la beauté du verbe et le verbe de la beauté.







C’est un véritable esthéticien de la parole et des œuvres de beauté qui s’en est allé sans crier gare nous laissant tous orphelins : majorité, opposition, indépendants, société civile, apolitiques, simples citoyens !







Dernièrement ABC a parlé aux Sénégalais du fond de son cœur et du haut de ses convictions intimes, sans fioriture, sans langue de bois, avec une compassion inhabituelle chez les politiques et le résultat est là : sa mort a bouleversé tous nos compatriotes ! La meilleure façon d’honorer sa mémoire c’est assurément de tirer des leçons de vie de ses messages et de réconcilier les Sénégalais autour de son combat pour la démocratie, la justice, l’équité sociale « le Sénégal pour tous et par tous », le dialogue permanent entre tous les acteurs de notre société, la tolérance, la civilité et la décence en politique (adversaire oui, ennemi jamais !), l’amour indéfectible de la patrie, l’engagement sincère pour le Panafricanisme.



ABC a aimé le Sénégal et les Sénégalais ont aimé ABC.







Dors en Paix cher frère (et Ami de tous) dans la Paix du Seigneur ! Qu’IL bénisse ton âme et t’accorde son Paradis céleste ! Amine !







Dr. Cheikh Tidiane GADIO,



Président du Mouvement Panafricain et Citoyen Luy Jot Jotna !