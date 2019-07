Rappel à Dieu d’OTD : « Il n'était jamais dans les querelles de bas étage. Il avait le sens de l'écoute, de la responsabilité » Abdoul Aziz Tall

L’ancien ministre Abdoul Aziz Tall a aussi tenu à rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng, rappelé à Dieu ce matin en France. Il a indiqué que le Président du HCCT n'était jamais dans les querelles de bas étage et avait le sens de l'écoute, de la responsabilité. « O T D incarnait l'esprit républicain dans toute sa dimension. Le Sénégal, l'administration publique en particulier, viennent de perdre un homme qui avait un sens élevé de l'Etat, caractérisé par la réserve, le respect des textes, l'éthique, la discrétion et le sens de la mesure. Son discours était toujours empreint à la fois de courtoisie de rigueur intellectuelle et de sérénité .Tanor n'était jamais dans les querelles de bas étage. Il prenait toujours de la hauteur, en toutes circonstances. Il avait le sens de l'écoute, de la responsabilité et il était respecté aussi bien par ses collaborateurs, ses partisans que par ses adversaires politiques. Avec son décès le Président Macky Sall perd un Conseiller privilégié, un modèle de fidélité et de loyauté » a-t-il écrit.