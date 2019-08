Rappel à Dieu d'Amath Dansokho : L'hommage du Parti communiste français

« C’est avec beaucoup d’émotion que les communistes français ont appris le décès d’Amath Dansokho, figure historique du mouvement indépendantiste et progressiste sénégalais, survenu à l’âge de 82 ans, ce 23 août 2019. Personnalité éminente de la gauche sénégalaise, Amath Dansokho a été de tous les combats pour l’indépendance, la démocratie, la justice, le progrès social et la paix dans son pays, le Sénégal, en Afrique et dans le monde entier », affirment les communistes français qui ajoutent, parlant du disparu, « à la tête du Parti de l’indépendance et du travail, il a œuvré sans relâche à l’unité des forces du travail, des patriotes et de la gauche pour faire face aux défis auxquels son pays est confronté. Comme ministre, il a été initiateur de nombreuses réformes dans le secteur du logement social, mais également vigie du mouvement démocratique et citoyen dans l’institution gouvernementale.

Son engagement internationaliste lui a valu de croiser le chemin des figures historiques comme celle de Che Guevara, de nombreux dirigeants syndicaux et leaders politiques de tout premier plan auxquels il a toujours inspiré fraternité et respect ».



Amath Dansokho «laisse en héritage au mouvement progressiste et démocratique sénégalais l’exigence de l’unité et de la souveraineté, et la nécessité de remédier concrètement aux immenses défis économiques, sociaux et démocratiques posés à leur pays », selon le parti communiste français.