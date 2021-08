C'est avec fierté et réconfort que la petite soeur du défunt Me Alioune Badara Cissé a témoigné sur son grand frère rappelé à Dieu, samedi dernier. Diminga Cissé comme c'est d'elle qu'il s'agit, a loué les qualités de ABC magnifiées par le monde entier.



"Nous avons partagé avec le monde entier la peine que nous devions supporter, on nous appelle de partout pour saluer sa mémoire et cela nous réconforte", a-t-elle confié, ce 30 août, à la maison mortuaire sise à la cité ISRA à Bel Air.



Selon Diminga Cissé, feu Alioune Badara a hérité ses qualités de ses parents qui ont investi pour leur assurer la meilleure éducation. Elle a d'ailleurs expliqué avoir personnellement incité ABC lors des émeutes de mars pour qu'il hausse la voix et parle au peuple sénégalais.