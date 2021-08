L'œuvre du défunt Me Alioune Badara Cissé est chantée par l'ensemble de la classe politique. Dans les différentes réactions à l'annonce du décès de ce dernier, ses services rendus à la nation sont loués avec beaucoup d'amertume.



Le deputé, Mamadou Lamine Diallo a posté sur sa page Facebook, son étonnement suite à l'annonce du décès du médiateur de la République et ancien ministre des affaires étrangères, Alioune Badara Cissé.



"Inalilaahi wa ina Ileyhi rajiùn!

Je suis choqué par l'annonce du décès de Maître Alioune Badara Cissé.



Un homme courageux, digne et attaché aux principes démocratiques", a écrit le président du mouvement Tekki.



Mamadou Lamine Diallo s'est, par ailleurs, incliné devant sa mémoire et a témoigné ses hommages avec le hashtag #HommageàABC.



"Mes condoléances à sa famille, une belle famille, à la médiature et au khalife général des mourides, confrérie à laquelle il appartenait fièrement", a-t-il conclu.