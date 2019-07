Rappel à Dieu Tanor Dieng : l’hommage de Cheikh Bakhoum

« Issu d’une famille modeste et intègre, Ousmane Tanor Dieng, de par son éducation, son parcours et sa posture républicaine a toujours servi avec abnégation et dévouement la communauté sénégalaise.

Arraché à notre affection ce lundi 15 juillet 2019, le Secrétaire général du Parti socialiste et Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales représentait le pragmatisme politique, allié à la finesse de l’analyse. Sa posture républicaine ne faisait l’ombre d’aucun doute. Ayant toujours fait partie de ces hommes politiques faisant passer le bien commun au-dessus des intérêts personnels, il s’est toujours détaché des calculs politiciens et des stratégies électorales. En témoigne son engagement dans la coalition Benno Bokk Yaakar, son fidèle compagnonnage avec le Président Macky Sall et sa constante fidélité au Parti socialiste.

Nguéniène, et le Sénégal tout entier pleurent aujourd’hui la perte de ce grand homme d’Etat. Que le paradis soit sa demeure éternelle ».