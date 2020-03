Rappel à Dieu Chérif Tilala Fall : Les condoléances de Mamadou Mamour Diallo.

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux !



Je suis peiné d'apprendre la triste nouvelle du décès de mon ami Cherif Abdourahmane Fall Tilala, chef religieux et par ailleurs responsable moral de la communauté maure du Sénégal, à la suite d'un accident de la route qui a également coûté la vie à son épouse et un autre de ses proches.



Ayant eu le privilège de connaître l'illustre défunt, qui fut un médiateur social soucieux de la concorde nationale, je garde de lui l'image d'un fervent mouride qui avait une haute idée de la philosophie Baye Fall dont il incarnait merveilleusement les nobles valeurs d'humanisme, d'humilité, de don de soi pour la communauté, etc.



En cette douloureuse circonstance, j'exprime mes sentiments de compassion et présente mes condoléances émues à sa famille, à la communauté mouride ainsi qu'à la communauté maure et, au-delà, à tout le Sénégal.



Puisse Allah accorder miséricorde aux défunts et les accueillir auprès de leurs illustres guides!



Mamadou Mamour Diallo

Président du Mouvement Dolly Macky