RapatriementDes étudiants sénégalais bloqués en Arabie saoudite interpellent le MAESE.

Suite à l'annonce de l'ouverture de l'espace aérien entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, des étudiants sénégalais voulant renter au pays se retrouvent bloqués en Arabie Saoudite, à cause de la carence des autorités locales, selon eux.



"Après moult tentatives vaines de persuasion de ces dernières, nous jugeons nécessaire d'élever nos voix pour que l'autorité nous entende et satisfasse notre demande. l'État saoudien accepte que les étudiants sénégalais, à l'instar de ceux d'autres pays, retournent dans leur pays jusqu'à la rentrée prochaine puisqu'ils sont en vacances et les universités saoudiennes exigent que les autorités leur fassent parvenir une lettre d'autorisation de rapatriement de leurs compatriotes, en tous cas c'est ce que l'université de Médine et l'Umm_Al_Qura University exigent. Depuis lors, mes camarades et moi, avons souvent noué le contact avec les autorités sénégalaises en Arabie Saoudite sans résultat alors que nos camarades d'autres pays comme la Malaisie, la Gambie... commencent à retourner dans leurs pays respectifs", dira Moustapha Diop de l’université Umm_Al_Qura University.



Ainsi face à la passivité de l'ambassade et du consulat de Djeddah, ils font appel au ministre des Affaires étrangères son excellence M. Amadou Ba pour qu’une solution soit trouvée à leur situation. " Les visas et billets d'avion sont à la charge des universités qui ne cessent de nous surprendre de leur magnanimité légendaire bien avant même la survenue de la pandémie", affirme Moustapha Diop.