Rapatriement des sénégalais décédés de Covid-19 à l’étranger : La Cour suprême rejette le recours du réseau d’avocats de la diaspora.

La Cour « rejette les requêtes formées par Me Assane Dioma Ndiaye et autres », qui sont « irrecevables », a déclaré le président de l'audience de la chambre administrative de la Cour suprême, Abdou Ndiaye. D’après le juge, « il y a un risque probable et plausible de contagion » lié à la manipulation des dépouilles.



La défense du Collectif pour le rapatriement, en lien avec un réseau d’avocats sénégalais de la diaspora (Rafsen) a immédiatement annoncé son intention de « poursuivre le combat jusqu’au bout ». Me Assane Dioma Ndiaye regrette que l’autorité ait décidé de ne pas transférer une dépouille d’un pays à un autre. Suite à plusieurs actions qui se sont révélées vaines, les conseils ont décidé «d’user tous les voies de recours pour obtenir gain de cause».



« Nous ne comprenons pas la démarche du juge de la Cour suprême. Il dit qu’il y a urgence et atteintes à une liberté fondamentale, mais cette atteinte n’est pas légitime. Le juge reconnaît une controverse sur la contagiosité des dépouilles, mais renvoie les deux parties dos à dos », se désole l’avocat du Collectif pour le rapatriement, en lien avec un réseau d’avocats sénégalais de la diaspora (Rafsen).