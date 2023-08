Rapatriement de migrants / Antoine Félix Diome écœuré, avertit les convoyeurs : « Ce sont des trafiquants et les sanctions s’appliqueront dans toute leur rigueur… »

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a accueilli ce vendredi des migrants au nombre de 150 dont des femmes et des mineurs. C’est avec le cœur meurtri qu’Antoine Félix Diome a adressé un message à ces centaines de jeunes à qui il assure un accompagnement avec des échanges permanents.



C'est aux environs de 22h que le ministre Antoine Félix Diome est arrivé à la base navale Amiral Faye où ces jeunes sont rassemblés. « Nous tenons toujours à faire part, dans le cadre de la communication, qu’il existe une migration légale. Par exemple, la migration circulaire qui est en train d’être mise en œuvre avec l’Espagne. Pour toutes ces raisons, qu’il s’agisse de causes économiques ou sociologiques, les politiques qui sont menées par l’État du Sénégal sont toujours pour ces jeunes », a assuré le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique qui s’est adressé à la presse après un message poignant destiné exclusivement aux migrants.



Mais, d’un ton ferme, le ministre Antoine Félix Diome demeure intransigeant face aux convoyeurs qui sont, selon lui, les responsables. « Ce sont des trafiquants et la loi s’appliquera sans concession », a soutenu le ministre.