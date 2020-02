Rapatriement de Sénégalais basés à Wuhan : "Le gouvernement du Sénégal a répondu positivement à notre interpellation" (Malick Gakou, GP)

Le président du Grand Parti, M. Malick Gakou était ce Samedi 8 Février 2020, dans le département de Rufisque, plus précisément dans la localité de Niague. Une localité qui, on le sait, est en proie à de nombreux conflits fonciers qui opposent très souvent les populations aux promoteurs et même parfois à l'État. Sur place, M. Gakou déclinera ses ambitions pour la localité qui sont traduites dans son programme de gouvernance, "and suxxali Sénégal". En effet, dira t-il, "nous avons pour ambition de faire de cette zone, une zone industrielle" et pour ce faire, il en appelle à la responsabilité des autorités de la commune, des autorités administratives et de l'État pour que la terre reste à la disposition des populations. Selon lui, "Il faut permettre aux populations de pouvoir bénéficier de leurs terres".

Par ailleurs, le président du Grand Parti a saisi l'occasion pour se prononcer à nouveaux sur la situation de nos compatriotes basés en Chine. En effet, se félicitera Malick Gakou, "le gouvernement du Sénégal a répondu positivement à notre interpellation qui a été suivie par la clameur populaire. Le Gouvernement a indiqué avoir pris les dispositions appropriées pour protéger et sécuriser nos compatriotes se trouvant en Chine..."