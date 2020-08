Rapatriement : Les dépouilles des 5 victimes de l’incendie de Denver attendues ce soir à Diass.

Avec ses proches endeuillés depuis l’incendie criminel de Denver (Usa), Abdoulaye Djibril Diol, le père, va finalement pouvoir faire le deuil de 5 membres de sa famille.



Après 21 jours d’attente, dans la tristesse, c’est finalement ce soir que vont être rapatriées les dépouilles de Djibril Diol, de son épouse et de leur bébé, tout comme celles de Coumba et sa fille. Dakaractu a pu obtenir une copie du programme de rapatriement des corps. Un programme retenu par le Consul général du Sénégal à New-York (El Hadj Ndao) d’où il est ressorti les différentes étapes du dernier voyage de ces défunts enfants et petits-enfants de Baba Abdoulaye Djibril Diol.



Dans cet agenda, il est relevé que Bruxelles est la dernière escale de ce convoi mortuaire aérien. C’est de la capitale Belge que l’avion prendra son envol, ce mercredi 26 août à 15 heures à destination de Diass (Aibd). A défaut d’un retard de vol, l’arrivée est attendue à 21 h 10.



Soit 6 h de vol, informe la source documentaire parcourue par la rédaction. Mais il faut rappeler que les dépouilles ont été transférées, en fin de semaine, de Denver (Colorado) à New York. Deux villes distances de 2 629 km nécessitant quelques 3 heures de vol. De là, elles ont été embarquées le 24 août à 16 h pour la France où l’arrivée était prévue à 6 h 05 mn.



C’est après plus de 15 heures d’escale (le 25 août, de 6 h à 21 h 25) que l’avion ayant à son bord la cargaison a pris les airs, de la France, vers Bruxelles. Il est attendu dans la capitale Belge à 22 h 20.



Et c’est de cette ville Européenne que décollera le dernier vol à destination de l’Aibd avec, dans sa soute, les restes de Djibril Diol, son épouse, sa sœur, sa fille et sa nièce. Soit toute une famille composée du chef, de deux bébés et de deux femmes.



Le vieux Diol qui a été joint par téléphone, ce mercredi 26 août 2020 a confirmé l’arrivée ce soir, à Diass des 5 dépouilles. Idem pour leurs inhumations prévues demain au Cimetière Bakhiya de Yoff.