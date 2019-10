Rap - Conscient : "Ra for Real" à l'assaut des maux de la société sénégalaise

Au-delà de sa passion indéfectible pour le hip-hop, Moustapha Ngom alias "Ra For Real" se dit animé d'une volonté de conscientiser la jeunesse sénégalaise. À travers sa musique, le rappeur issu de la banlieue de Keur Massar mène une croisade contre les maux de la société. Présent dans le "Game" depuis 2008, ce passionné a dû mettre entre parenthèses ses ambitions pendant un long moment, faute de moyens. C'est finalement en 2012 qu'il fera son come-back, avec en ce moment deux singles qui font rage : "Biguili Bang" et plus récemment le tube intitulé " WANGHETT " lancé ce 25 octobre...